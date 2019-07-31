Тульский "Арсенал" встретится с "Нефтчи" в ответном матче квалификации Лиги Европы в Баку

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Арсенал" (Тула) в четверг проведет ответную игру с "Нефтчи" (Баку) в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч в столице Азербайджана начнется в 20:00 мск, судить его будет бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантомом.

Первая встреча завершилась домашним поражением "Арсенала" со счетом 0:1. Теперь для выхода в следующий раунд подопечным Игоря Черевченко необходимо выигрывать. Победа со счетом 1:0 переведет встречу в дополнительное время, любой другой успех гарантирует российскому клубу продвижение по сетке квалификации. Лучший в этом противостоянии в следующем раунде встретится с израильской командой "Бней Иегуда" (Тель-Авив).

Тульский клуб подошел к предстоящей встрече с серией из двух домашних поражений. После первого матча с "Нефтчи" подопечные Черевченко проиграли "Ростову" (2:3) в третьем туре чемпионата России. Наставник туляков остался недоволен игрой своих футболистов в обороне, напомнив, что в трех встречах команда пропустила шесть мячей.

Также он не стал скрывать, что в матче с "Ростовом" была проведена ротация состава, связанная с желанием поберечь ряд игроков перед игрой с "Нефтчи". Проблема травм в команде стоит остро - повреждения Эванса Кангва и Александру Тудорие лишили Черевченко вариативности в атаке. К счастью, ведущий защитник Максима Беляева, получивший травму в первом матче с "Нефтчи", чувствует себя хорошо и сможет выйти на поле. Также в конце прошлой недели клуб усилился полузащитником Александром Ломовицким, которого арендовали у московского "Спартака".

В отличие от Российской премьер-лиги (РПЛ), азербайджанский чемпионат еще не стартовал. Это позволяет "Нефтчи" сконцентрироваться на еврокубках. Российский клуб в столице Азербайджана поддержат около 50 человек. Ожидается, что матч посетят не менее девяти тысяч зрителей.

"Арсенал" станет второй российской командой, которая выйдет на поле "Баксель-Арены". В декабре 2015 года "Краснодар" здесь обыграл "Габалу" со счетом 0:3 во встрече группового этапа Лиги Европы. Также в рамках отборочного раунда чемпионата мира - 2014 сборная России проводила на "Баксель-Арене" матч против команды Азербайджана, закончившийся вничью - 1:1. В отличие от предыдущих лет, в этот раз придется играть в экстремальных погодных условиях - днем столбик термометра может достигать отметки в 38 градусов тепла.