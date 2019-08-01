Овечкин рассказал, что не злится из-за того, что Панарин будет зарабатывать больше него

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин рад за нападающего сборной России Артемия Панарина и не испытывает зла из-за того, что он стал самым высокооплачиваемым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Овечкин рассказал журналистам.

Панарин стал игроком "Рейнджерс" 1 июля 2019 года, на правах свободного агента подписав семилетний контракт на общую сумму $81,5 млн. 27-летний Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, в среднем за сезон он будет получать $11,64 млн. Овечкин в 2008 году подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на общую сумму $124 млн и в среднем зарабатывает чуть более $9,5 млн в год.

"Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате нет. Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее. Это его судьба, он выбрал Нью-Йорк, думаю, что все рады, когда подписывают хорошие контракты", - подчеркнул Овечкин.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. Панарин выступал за "Коламбус" с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.