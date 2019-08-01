Возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин стал тренером месяца в Российской премьер-лиге

ТАСС, 1 августа. Наставник "Ростова" Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

Помимо Карпина, на награду претендовали главный тренер "Зенита" Сергей Семак, наставник "Рубина" Эдуардо Докампо, главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев и наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.

В сезоне-2019/20 лучшего тренера выбирают эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики. Выбор каждой стороны учитывается в качестве одного голоса. Победителю необходимо набрать два голоса из трех, в случае отсутствия абсолютного большинства у одного кандидата победителя определяет РПЛ, у которой есть право решающего голоса.

По результатам голосования пользователей социальной сети "ВКонтакте" первое место занял Семак (46,5%), Карпин оказался на втором месте (28,58%), третья строчка досталась Докампо (13,53%), всего в опросе приняли участие 67004 человека. Эксперты "Матч Премьер" и РПЛ выбрали Карпина.

После трех туров "Ростов" идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе семь очков. В четвертом туре" ростовский клуб на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч состоится 3 августа.