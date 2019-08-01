Фигуристы Степанова и Букин перед Гран-при США могут выступить в Финляндии или Словакии

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин готовятся к выступлению на этапе Гран-при в США, но перед этим стартом им понадобится еще один - либо в Финляндии, либо в Словакии. Об этом журналистам в Новогорске, где стартовали контрольные прокаты юниорской команды, рассказали тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

Этап серии Гран-при в США пройдет 18-20 октября, мемориал Ондрея Непелы в Братиславе - 19-21 сентября, Finlandia Trophy - в Эспоо 11-13 октября.

"Ребятам выступать на Гран-при в США, - рассказала Жук. - Постараемся, чтобы перед этим стартом у них был еще один - либо в Финляндии, либо в Словакии, скоро определимся где".

"Саша и Ваня готовятся к сезону, к контрольным прокатам - сейчас катаются по часу в день, дали им немного передохнуть после тяжелого полуторамесячного сбора в Новогорске, - сообщил Свинин. - Рано говорить, что программы отшлифованы, но форсировать не стоит - этот сезон будет непростым, впрочем, как и все другие сезоны".

Степанова и Букин на чемпионате мира - 2019 в Сайтаме заняли четвертое место. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионата Европы.