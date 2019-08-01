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Футбол в Италии

СМИ: футболист Икарди может перейти из "Интера" в аргентинский клуб "Бока Хуниорс"

Ранее сообщалось, что аргентинец близок к уходу из "Интера", так как он не входит в планы главного тренера клуба Антонио Конте

ТАСС, 1 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди может перейти в аргентинскую команду "Бока Хуниорс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Fox Sports.

Президент "Боки" Даниэль Ангеличи в интервью чилийской радиостанции Radio Cooperativa заявил, что 26-летний Икарди может заменить травмированного аргентинского нападающего клуба Дарио Бенедетто.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди близок к уходу из "Интера" этим летом, так как он не входит в планы главного тренера клуба Антонио Конте. Кроме того, отношения аргентинца с клубом сильно испортились из-за лишения его капитанской повязки в прошлом сезоне.

В июле состав аргентинского клуба пополнился бывшим капитаном итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах, в которых отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач, дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом Серии А. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €78,5 млн.

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