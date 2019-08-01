Полная заявка. Определены все города России, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB. Восемь городов были определены еще в конце мая, когда свой положительный вердикт вынесла инспекционная комиссия FIVB. По итогам визитов были одобрены кандидатуры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. В четверг озвучили положительный вердикт по Ярославлю и Кемерово, заявка России на проведение мирового первенства приняла окончательные формы.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) в четверг объявила, что Кемерово и Ярославль получили право принять матчи чемпионата мира 2022 года. Таким образом, определились все десять городов, в которых через три года пройдут игры мирового первенства.

"Были проведены визиты в эти города, были поставлены определенные оценки, и международная федерация решила допустить эти два города", - заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Функционер отметил, что подготовка к турниру "идет вовсю". "Пока это больше бумажная работа. На 90 процентов площадки у нас есть, мы получили очень хорошие оценки от FIVB, думаю, большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, потому что дороги, аэропорты у нас на самом высоком уровне", - отметил он.

Давние волейбольные традиции

Выбор в пользу Ярославля и Кемерово можно назвать вполне логичным. Оба города имеют богатые волейбольные традиции. Ярославскую школу прошли такие известные волейболисты, как Максим Михайлов, Юрий Бережко и Сергей Гранкин, они стали известны широкой публике благодаря выступлению за местный "Нефтяник" (сейчас - "Ярославич"). У истоков создания клуба стоял Сергей Шляпников, который в феврале текущего года покинул пост главного тренера мужской сборной России и занялся программой долгосрочной подготовки национальной команды к ЧМ-2022.

"Наверное, было бы несправедливо, если бы Ярославль не получил такое право, потому что сделано немало, есть традиции, поэтому город по праву заслужил провести матчи чемпионата мира. Уверенности в таком итоге не было, потому что уж больно сильные конкуренты были, приходилось сомневаться. Слава богу, что Ярославль выбрали. Работы по строительству новой арены уже ведутся, идет подготовительная работа, разрабатывается проектная документация, строители заверяют, что дворец спорта будет сдан вовремя", - заявил Шляпников.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что пребывание спортсменов и болельщиков в Ярославле во время проведения матчей чемпионата мира будет комфортным и безопасным. "Для нас это большая честь и ответственность. Безусловно, впереди много организационной работы, но опыт проведения крупных спортивных мероприятий у нас есть. Пребывание в нашем городе спортсменов, а также гостей чемпионата сделаем комфортным, интересным и безопасным", - написал Миронов на своей странице в Facebook.

В Ярославле планируется построить волейбольный комплекс, отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Дмитрий Ведьмедев. "До конца года планируется подготовить проект и экспертизу, в дальнейшем выйти на вопрос финансирования постройки спортивного комплекса", - сказал он.

Кемерово тоже с нетерпением ждет матчей мирового первенства. Именно команду из этого города, "Кузбасс", привел к титулу чемпиона России нынешний главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо, тем самым прервав гегемонию казанского "Зенита". К чемпионату мира в городе начнется строительство многофункциональной спортивной арены вместимостью 6 тыс. человек. Старт работам будет дан в январе 2020 года, об этом написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Сборная России освобождена от квалификационного турнира на правах организатора соревнований, также прямую путевку получит команда Польши, которая является действующим чемпионом мира.