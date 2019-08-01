Женская сборная России по волейболу в Калининграде поборется за путевку на ОИ в Токио

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Турнир мировой олимпийской квалификации по волейболу среди женских команд в группе Е с участием сборной России стартует в пятницу в Калининграде. Победитель станет обладателем путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Возможность принять участие в мировом отборочном турнире была предоставлена первым 24 командам в рейтинге национальных сборных. Автоматически путевку на Олимпиаду получили японские волейболистки, а оставшиеся сборные были разделены на шесть квартетов. Победитель каждого из них завоюет право выступить на Олимпийских играх.

Российской команде в рамках отборочного турнира предстоит сыграть со сборными Мексики, Канады и Южной Кореи в группе Е. Все матчи пройдут в калининградском дворце спорта "Янтарный". Подопечные Вадима Панкова 2 августа встретятся с мексиканками, на следующий день сыграют с канадками, заключительным станет матч против команды Южной Кореи.

В группе А встретятся сборные Сербии, Пуэрто-Рико, Таиланда и Польши, матчи пройдут в польском городе Вроцлав. Группу В составили команды Турции, Германии, Чехии и Китая, они проведут встречи в китайском Нинбо. Волейболистки из США, Аргентины, Болгарии и Казахстана поспорят за право выхода на Олимпиаду в группе С, их игры пройдут в Шривпорте (США).

Сборные Голландии, Италии, Бельгии и Кении сыграют друг с другом в группе F в Катании (Италия). В квартете D в городе Бразилиа встретятся представительницы Доминиканской республики, Камеруна, Азербайджана и Бразилии. Матчи группы D пройдут с 1 по 3 августа, игры в остальных квартетах состоятся с 2 по 4 августа.

Положение команды в итоговой таблице будет определяться по количеству побед. За победу со счетом 3-0 или 3-1 команде будет начислено три очка. Сборная, выигравшая со счетом 3-2, наберет два балла, а проигравшая в этой встрече команда получит один балл. При равенстве очков будут учитываться соотношение выигранных и проигранных сетов, а также соотношение выигранных и проигранных мячей.

Помощь родных трибун

Капитан сборной России Евгения Старцева очень рада тому, что отборочные матчи пройдут на домашней площадке в Калининграде. По ее словам, местные болельщики оказывают волейболисткам отличную поддержку во время игр. В этом спортсменка убедилась по ходу розыгрыша Кубка губернатора Калининградской области, в рамках которого россиянки победили команды Польши, Германии и Бельгии.

Главный тренер Панков подчеркнул, что задачей сборной России станет победа на турнире в Калининграде. "Это самый важный этап для нас и для других команд. Месяц мы готовились в усиленном составе, ставим задачу победить на этом турнире", - отметил Панков.

Еще пять путевок на Олимпийские игры в Токио будут разыграны в рамках континентальной квалификации, которая пройдет в январе 2020 года. По итогам этого отбора право на участие в Олимпиаде получат по одной команде из Европы и Южной Америки, еще одну лицензию разыграют между собой сборные из Азии, Австралии и Океании. По одной путевке получат победители турнира с участием представителей Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Последняя лицензия достанется африканской команде.

Участниками женского волейбольного турнира на Олимпийских играх станут 12 сборных. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа. Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.