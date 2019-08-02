Футболист Шюррле пообещал изучить историю "Спартака" и узнать о легендах клуба

31 июля "Спартак" объявил о подписании арендного соглашения с 28-летним Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской "Боруссии", сроком на один год. "На самом деле учу [русский язык] немножко, - сказал Шюррле. - Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России, я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее".

"Российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, - продолжил он. - Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, сборная России весьма успешна, кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше. Обещаю как следует изучить историю "Спартака", узнать о легендах клуба прошлых лет".

Нападающий рассчитывает сыграть в московском дерби против ЦСКА, которое состоится 19 августа. "Буду биться изо всех сил. В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА (немец забивал армейцам в составе "Вольфсбурга" в Лиге чемпионов - прим. ТАСС) и порадовать болельщиков", - отметил немецкий футболист.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок Германии (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.