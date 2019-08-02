Футболист Шюррле хочет получить удовольствие от игры за "Спартак"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Немецкий нападающий Андре Шюррле признался, что хочет получить удовольствие от игры за московский футбольный клуб "Спартак". Об этом Шюррле заявил в пятницу журналистам.

В пятницу красно-белые представили новичков команды. Помимо Шюррле, состав "Спартака" пополнили полузащитник Резиуан Мирзов и нападающие Йордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

"В первую очередь, самая большая ответственность - выступление на поле, хочу получить удовольствие от игры за клуб в этом сезоне и после. Жена повлияла на решение [перейти в "Спартак"], я обсуждал его со своей семьей. Я хотел перейти в "Спартак", потому что хотел бы добиться большего в этом клубе, российский чемпионат развивается, а Китай для меня никогда не был вариантом. Жду момента, когда состоится дерби и я смогу увидеть фанатов на трибунах", - заявил Шюррле.

"Статуи гладиатора у стадиона было достаточно, чтобы понять, что из себя представляет "Спартак". Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я понял, что этот клуб символизирует борьбу. Я готов выходить и биться", - добавил Шюррле.

В трех стартовых турах чемпионата России "Спартак" набрал четыре очка и занимает десятое место. В субботу красно-белые дома сыграют с московским "Динамо".