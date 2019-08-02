{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты разгромили команду Иордании в первом матче международного турнира

Виталий Фридзон набрал 22 очка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу одержала разгромную победу со счетом 111:71 над командой Иордании в первом матче международного товарищеского турнира. Встреча состоялась в УСК ЦСКА.

В составе россиян больше всего очков набрал Виталий Фридзон (22), на втором месте по результативности Никита Курбанов (15), третье разделили Сергей Карасев и Джоэл Боломбой (оба по 12). Лучший по подборам в составе россиян стал Боломбой (9), больше всего результативных передач сделал Михаил Кулагин (8), перехватов - Андрей Воронцевич (3).

Помимо сборных России и Иордании, в турнире примет участие команда Ирана. В субботу на паркет выйдут сборные Иордании и Ирана, в воскресенье сыграют команды России и Ирана, начало матча в 14:00 мск.

Международный турнир в Москве является первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября. Россияне дважды завоевывали серебряные медали соревнований (1994, 1998).

Олимпийский отборочный турнир по волейболу
Главный тренер сборной доволен стартом российских волейболисток на отборочном турнире ОИ
Россиянки победили сборную Мексики со счетом 3-0
Читать полностью