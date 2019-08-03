Фуросемид стал причиной дисквалификации призера юниорского ЧМ байдарочницы Федоровой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2016 года Анастасия Федорова была дисквалифицирована на два года по причине того, что в ее допинг-пробе был обнаружен фуросемид. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

2 августа РУСАДА сообщило, что Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала на два года Федорову за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания спортсменки отсчитывается с 5 марта 2019 года.

"В допинг-пробе Федоровой был обнаружен фуросемид", - сообщил собеседник ТАСС.

Федорова в составе экипажа женской байдарки-четверки выиграла бронзу юниорского ЧМ-2016 в Минске на дистанции 500 м. В 2018 году она дважды побеждала на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500 м и 1000 м в одиночке.

Фуросемид сам по себе не является допингом, но может быть использован для быстрейшего выведения из организма запрещенных веществ и приравнен к допинговым препаратам.

Как сообщили ТАСС в РУСАДА, за использование фуросемида была дисквалифицирована в начале августа запасной вратарь женского мини-футбольного клуба "Лагуна-УОР" Анастасия Куприянова.