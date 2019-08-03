Чемпион мира по футболу Шюррле включен в заявку "Спартака" на матч против "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии нападающий Андре Шюррле включен в заявку московского "Спартака" на матч четвертого тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо". Игра, которая состоится в субботу и начнется в 19:00 мск, может стать дебютной для 28-летнего игрока в Российской премьер-лиге.

Шюррле перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год. После трех матчей сезона-2019/20 чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе четыре очка, "Динамо" идет седьмым с таким же количество очков.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок Германии (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

Также в составе красно-белых может дебютировать 22-летний немецкий футболист Малкольм Баду, который в летнее межсезонье перешел в столичный клуб из молодежной команды "Вольфсбурга". Форвард Йордан Ларссон, подписавший контракт со "Спартаком" в пятницу, в заявку не попал.

В составе "Динамо" впервые в чемпионате России могут появиться на поле нападающий Клинтон Н'Жи и защитник Иван Ордец. 25-летний Н'Жи перешел в "Динамо" из французского "Марселя", а 27-летний Ордец в межсезонье подписал контракт с бело-голубыми на правах свободного агента. Последним его клубом был донецкий "Шахтер".