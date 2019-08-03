"Витесс" сыграл вничью с "Аяксом" в матче первого тура чемпионата Нидерландов

ТАСС, 3 августа. Голландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, дома сыграл вничью с "Аяксом" в матче первого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе "Витесса" отметились Матуш Беро (13-я минута) и Ришедли Базур (55), голевую передачу отдал россиянин Вячеслав Караваев. За "Аякс" голы забили Донни Ван де Бек (30) и Душан Тадич (75). Красную карточку за грубую игру на 85-й минуте матча получил Базур.

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле", московском ЦСКА, самарских "Крыльях Советов", "Москве", элистинском "Уралане", волгоградской "Олимпии" и сборной России. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

В следующем туре "Витесс" в гостях встретится с "Виллемом II", а "Аякс" дома сыграет против "Эммена". Оба матча пройдут 10 августа.