Борец Махов признался, что соскучился по соревнованиям после двухлетнего перерыва

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов признался, что соскучился по соревнованиям после двухлетнего перерыва в карьере. Такое мнение он высказал ТАСС по телефону в субботу.

Махов пробился в финал международного турнира по вольной борьбе "Мемориал Циолковского" в Варшаве, в котором впервые вышел на ковер после двухлетнего перерыва. В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Махов встретится с канадцем Амаром Деси, решающая схватка пройдет 4 августа. Первую схватку на турнире Махов выиграл со счетом 11:0 у поляка Роберта Барана, во втором поединке выиграл на туше у казахстанца Юсупа Батирмурзаева, в полуфинале со счетом 4:0 победил венгра Даниэля Лигети. Еще один российский тяжеловес - Алан Хугаев - уступил Деси и поборется за бронзу турнира.

"Соскучился по ковру, по борьбе, по атмосфере соревнований и очень рад стартовать после такой паузы, - рассказал ТАСС 31-летний Махов. - Меня очень тепло встретили в Польше - многие подходили с пожеланиями удачи, задавали вопросы про мое самочувствие. Рад, что провел три хорошие схватки, сейчас буду настраиваться на завтрашний финал. Это немного непривычно - борьба идет в два дня, я впервые борюсь по новым правилам".

В последний раз Махов выходил на ковер в ноябре 2017 года - на абсолютном чемпионате России в Воронеже. Тогда в финале весовой категории до 125 кг он победил Алана Хугаева, а в решающей схватке в абсолютном весе - Батрадза Газзаева. После этого спортсмен взял перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье. В марте 2018 года Махов перенес операцию на позвоночнике в израильской клинике.

Махов - трехкратный чемпион мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали. Также в его активе бронзовая награда ЧМ-2014 и серебро ЧМ-2011. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Махов выиграл бронзу, однако серебряный призер позже был дисквалифицирован за допинг и эта медаль перешла к россиянину.