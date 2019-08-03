Гендиректор ФК "Спартак" сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером

ТАСС, 3 августа. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым. Слова Цорна приводит пресс-служба "Спартака".

Ранее портал Voetbal International сообщил, что игрок прибыл в Москву для подписания четырехлетнего контракта со "Спартаком". В субботу красно-белые сыграли вничью с "Динамо" со счетом 0:0 в матче чемпионата России.

"Наверное, все заметили, что Тил посетил сегодняшний матч, его засветили. С Гусом все хорошо. Он только что посетил команду в раздевалке и познакомился с тренером, что тоже важно. Ждите официального объявления", - сказал Цорн.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера оценивается в €15 млн. Контракт игрока с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Тил с 2016 года выступает за АЗ. В прошедшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач. В текущем сезоне Тил провел две встречи в квалификационных матчах Лиги Европы, не отметившись результативными действиями. АЗ прошел в третий квалификационный раунд, в котором сыграет против украинского "Мариуполя".

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше с тем же числом очков. В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" днем ранее дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".