Матч "Рубин" - ЦСКА продолжит программу четвертого тура РПЛ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Четвертый тур чемпионата России по футболу в воскресенье продолжится тремя матчами. В центральном "Рубин" в Казани примет ЦСКА (начало - 19:00 мск), также в этот день "Тамбов" встретится с тульским "Арсеналом" (16:30), а "Сочи" сыграет с "Уфой" (21:30).

"Рубин" и ЦСКА подходят к очной встрече, занимая соответственно третье и седьмое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы на старте сезона одержали две победы и один раз сыграли вничью, армейцы после поражения в первом туре победили в двух последующих.

Встреча на стадионе "Центральный" станет 41-й в истории противостояния "Рубина" и ЦСКА. В 22 встречах сильнее были москвичи, в 11 - казанцы, еще семь раз команды не смогли выявить победителя. В последний раз команда из столицы Татарстана обыгрывала красно-синих на своем поле в августе 2014 года - 2:1. После этого в Казани ЦСКА одержал три победы и один раз поделил очки с "Рубином".

В предстоящем матче хозяева поля не смогут рассчитывать на трех игроков - защитников Владимира Граната и Сильвие Бегича, а также полузащитника Камиля Закирова. У ЦСКА гарантированно не сыграют получившие повреждения в прошлом сезоне полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров, а также травмировавшийся на летних сборах защитник Георгий Щенников. Кроме того, под вопросом участие во встрече защитника Виктора Васина, который получил повреждение в игре против "Локомотива".

"Арсеналу" надо реабилитироваться за игры с "Нефтчи"

"Тамбов" на прошлой неделе одержал первую победу в РПЛ, обыграв в Саранске на "Мордовия-Арене" "Спартак" (2:0). Все это время команда под руководством главного тренера Александра Григоряна готовилась к следующему матчу чемпионата, а ее соперник, тульский "Арсенал", в четверг завершил короткое выступление в Лиге Европы - команда Игоря Черевченко по сумме двух матчей проиграла азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - в гостях) во втором раунде квалификации.