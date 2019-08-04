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Футбол в Испании

Футболист Фирпо перешел из "Бетиса" в "Барселону" за €18 млн

Соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет

ТАСС, 4 августа. Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €18 млн, также клубу в будущем будут выплачены €12 млн. Отступные за 22-летнего испанца доминиканского происхождения составляют €200 млн.

В сезоне-2018/19 Фирпо сыграл в 29 матчах, забив три гола и сделав пять результативных передач.

В составе молодежной сборной Испании защитник стал чемпионом Европы в 2019 году.

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