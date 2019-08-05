Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия - Казахстан составит 750 рублей

ТАСС, 5 августа. Стоимость самых дешевых билетов на матч между сборными России и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу составит 750 рублей, цена самого дорогого билета составит 10 000 рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что болельщики смогут приобрести до четырех билетов в одни руки.

Сборная России проведет матч с командой Казахстана 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи - 21:45 мск. В первом матче, который прошел 24 марта в Нур-Султане, российские футболисты разгромили казахстанцев со счетом 4:0. 6 сентября россияне сыграют на выезде против команды Шотландии.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

Стадион "Калининград" был построен к чемпионату мира по футбол, прошедшему летом 2018 года в России. Арена приняла четыре встречи группового этапа турнира. В октябре на арене прошел матч Лиги наций Россия - Швеция (0:0), в апреле стадион принял два матча чемпионата Европы по регби среди юниоров. Арена является домашним стадионом калининградской "Балтики" и вмещает 35 016 человек.