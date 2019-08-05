Олимпийская сборная России по хоккею одержала вторую победу на турнире в Сочи

ТАСС, 5 августа. Олимпийская сборная России по хоккею (ближайший резерв национальной команды) обыграла ярославский "Локомотив" со счетом 4:1 на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает 7 тыс. зрителей.

В составе олимпийской сборной голами отметились Дмитрий Юдин (6-я и 45-я минуты), Владимир Брюквин (16) и Григорий Денисенко (47). За "Локомотив" единственную шайбу забросил Николай Коваленко (5).

Ранее олимпийская сборная России в первом матче на турнире обыграла омский "Авангард" (4:3). В следующем матче сборная встретится с ХК "Сочи", игра состоится 6 августа.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", московский ЦСКА, петербургский СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах. Во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, выступают они и на нынешнем турнире, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году в Сочи также выступают омский "Авангард" и рижское "Динамо".

Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом".