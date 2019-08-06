СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести футболиста "Тоттенхэма" Эриксена

ТАСС, 6 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" намерен завершить сделку по переходу 27-летнего датчанина до закрытия трансферного окна в Англии 8 августа. Однако у клуба будет возможность продать нескольких игроков в клубы из других стран, где трансферное окно закрывается 2 сентября. Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви хочет получить за Эриксена £130 млн.

"Тоттенхэм", в свою очередь, надеется до 8 августа завершить сделку по переходу из португальского "Спортинга" полузащитника Бруну Фернандеша, также клуб интересуется аргентинцем Джовани Ло Чельсо, выступающим за испанский "Бетис".

Эриксен выступает за "Тоттенхэм с 2013 года. В прошлом сезоне он провел за команду 51 матч в различных турнирах, забив 10 голов, отдав 17 результативных передач и дойдя до финала Лиги чемпионов, где "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" (0:2).