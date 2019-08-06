Футболист Головин чувствует, что играет в "Монако" лучше, чем год назад

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский полузащитник Александр Головин чувствует свой прогресс в "Монако" и в ближайший год не готов переходить ни в один клуб мира, даже в "Реал" или "Барселону". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. По данным Российской премьер-лиги переход полузащитника из ЦСКА обошелся клубу в €30 млн.

"Если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал - "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды - мне так не нравится", - заявил Головин.

"Монако" по итогам прошлого сезона занял 17-е место в таблице чемпионата Франции, едва не вылетев в дивизион ниже. По мнению Головина, в предстоящем сезоне клуб должен выступить намного лучше: "Если взять все наши товарищеские игры, проведенные в межсезонье, по ощущениям - мы выглядим лучше. В первую очередь, я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести, после столь тяжелого сезона. Поэтому, думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше".