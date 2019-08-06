Четырем футбольным чиновникам предъявлены обвинения в коррупции

ТАСС, 6 августа. Бывшему президенту Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигеру, бывшему генеральному секретарю организации Хорсту Рудольфу Шмидту, исполнительному вице-президенту оргкомитета чемпионата мира - 2006 в Германии Вольфгангу Нирсбаху и бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Урсу Линси предъявлены обвинения в том, что они намеренно ввели в заблуждение членов контролирующего органа организационного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2006 относительно истинной цели платежа в размере около €6,7 млн. Соответствующее решение вынесла федеральная прокуратура Швейцарии, сообщается на ее официальном сайте.

Судебные разбирательства в отношении главы оргкомитета чемпионата мира 2006 года Франца Беккенбауэра пройдут отдельно от остальных. Совместные слушания повлекли бы временные задержки, поскольку на данный момент Беккенбауэр не может присутствовать на судебных заседаниях и давать показания по состоянию здоровья. У обвиняемых остается право на апелляцию по решению об отделении разбирательств по Беккенбауэру от остальных. В своем обвинении прокуратура заявляет, что Шмидт, Цванцигер и Линси вместе участвовали в обмане, а Нирсбах стал соучастником, работа прокуратуры по обвинениям в отмывании денег прекращена в июле.

Согласно расследованию, летом 2002 года бывший на тот момент глава компании "Адидас" Робер Луи-Дрейфус перевел около €6,7 млн в заявочный комитет "Германия-2006", руководителями которого были Франц Беккенбауэр и Нирсбах. Полученные средства, взятые лично Беккенбауэром в долг, были использованы для проведения различных платежей, сделанных швейцарской юридической фирмой катарской компании, которая принадлежала Мохаммеду бин Хаммаму. На тот момент бин Хаммам был членом исполнительного и финансового комитетов ФИФА. Истинная цель платежей бин Хаммаму не была установлена, так как отправленный в сентябре 2016 года запрос о взаимной юридической помощи остался без ответа.

Беккенбауэр заявил, что выплаты были запрошены бин Хаммамом и соответственно финансовым комитетом ФИФА в ответ на денежный перевод в размере 250 млн швейцарских франков, выплаченных ФИФА организационному комитету чемпионата мира в Германии. Так как DFB не хотел осуществлять платеж, Беккенбауэр одобрил персональный займ, чтобы осуществить его. Организационный комитет дал обязательную гарантию в мае 2002 года, что он выплатит обратно деньги ФИФА.

В апреле 2005 года долг Беккенбауэра, по которому наступил срок платежа, был выплачен - €6,7 млн были переведены со счета DFB (соответственно оргкомитета) на счета ФИФА и в тот же день отправлены на швейцарский счет Луи-Дрейфуса. Предъявленное прокуратурой обвинение касается этого транша и долга Беккенбауэра.

В период с 2003 по 2005 год Беккенбауэр, Шмидт, Цванцигер и Нирсбах были членами президентской комиссии оргкомитета, Линси был генсеком ФИФА и основным партнером оргкомитета со стороны ФИФА. Летом 2003 года Луи-Дрейфус напрямую обратился в президентскую комиссию, чтобы запросить выплату долга после того, как Беккенбауэр несколько раз просрочил выплату. Обвиняемые были в курсе того, что президентская комиссия, которая должна была одобрить любую выплату такого размера, не согласится на выплату долга с использованием счетов, принадлежащих DFB или оргкомитету, тем не менее, чтобы обеспечить выплату долга DFB или оргкомитетом, обвиняемые заранее договорились, что выплата ФИФА будет общей выплатой DFB из оргкомитета в качестве оплаты церемонии открытия чемпионата мира. Обвиняемые заранее согласились, что Линси организует прямой транш Луи-Дрейфусу с целью погашения персонального займа Беккенбауэра.