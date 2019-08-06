Перейра: "Порту" является фаворитом в матчах квалификации ЛЧ с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Португальский "Порту" является фаворитом в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против российского клуба "Краснодар". Об этом во вторник журналистам заявил капитан "Порту" Данилу Перейра.

Первый матч пройдет в Краснодаре в среду. Начало игры - 20:00 мск.

"Наш клуб всегда играет в отборе Лиги чемпионов, поэтому мы будем фаворитами, у нас огромные амбиции. Но мы с уважением относимся к "Краснодару", это хорошая команда, которая хорошо начала сезон. Мы провели несколько игр, они пошли нам на пользу", - отметил Перейра.

В текущее трансферное окно в "Порту" перешел нападающий Зе Луиш, который с 2015 по 2019 год играл за московский "Спартак". "Мы говорили с Зе Луишем, он провел много игр в чемпионате России, он сказал, что "Краснодар" - сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но мы готовы к игре и знаем слабые стороны соперника", - добавил полузащитник.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбул Башакшехиром" или греческим "Олимпиакосом".