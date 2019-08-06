"Аякс" и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

ТАСС, 6 августа. Футболисты голландского "Аякса" сыграли вничью с греческим ПАОКом со счетом 2:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Греции.

В составе "Аякса" голы забили Хаким Зиеш (10-я минута) и Клас-Ян Хюнтелар (57), вышедший на замену на 32-й минуте вместо Каспера Дольберга. У греческого клуба отличились Чуба Акпом (32) и Лео Матос (39).

Ответный матч пройдет 13 августа в Амстердаме.

В сезоне-2018/19 "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов и завоевал кубок страны. Кроме того, клуб из Амстердама дошел до полуфинала Лиги чемпионов, поочередно обыграв в плей-офф мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В 1/2 финала "Аякс" по сумме двух встреч уступил английскому "Тоттенхэму". ПАОК в сезоне-2018/19 в третий раз в истории стал чемпионом Греции и в седьмой раз - обладателем кубка страны.

В другом матче дня кипрский АПОЭЛ дома уступил азербайджанскому "Карабаху" (1:2). Также на вторник запланированы еще три матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В среду первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет российский "Краснодар", который примет португальский "Порту", начало встречи - 20:00 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".