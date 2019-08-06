"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Копенгагеном" матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

ТАСС, 6 августа. Футболисты сербской "Црвены Звезды" сыграли вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Белграде.

В составе хозяев гол забил Милан Павков (44-я минута). У гостей отличился Йонас Винд (83, с пенальти).

Ответный матч команды проведут 13 августа в Копенгагене.

В других матчах игрового дня хорватское "Динамо" (Загреб) на домашнем поле сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" (1:1), а киевское "Динамо" на выезде потерпело поражение от бельгийского "Брюгге" (0:1).

В среду первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет российский "Краснодар", который примет португальский "Порту", начало встречи - 20:00 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 от России выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".