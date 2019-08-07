Мужская и женская сборные России по хоккею на траве сохраняют шансы на участие в ОИ-2020

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Женская и мужская сборные России по хоккею на траве сохраняют шансы на то, чтобы завоевать путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России Никита Юкляевских.

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве ни разу в своей истории не принимали участия в Олимпиадах. В 1980 году советские хоккеисты и хоккеистки завоевали бронзовые награды на Играх в Москве, это является наивысшим достижением в истории отечественного травяного хоккея.

"Наши спортсмены еще сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх - 2020, хотя и небольшие, - сказал Юкляевских. - Женская сборная России будет играть на квалификационном чемпионате Европы в Бельгии, который пройдет с 16 по 25 августа. Наша мужская и женская команды выступали в финальных турнирах Хоккейной серии, где совсем немного не дотянули до первых двух мест, которые уже получили право на участие в осеннем отборочном турнире в Токио".

"Нам нужно ждать окончания всех континентальных первенств и формирования нового мирового рейтинга, согласно которому будут определены оставшиеся участники мужского и женского квалификационных стыковых игр, их победители станут обладателями олимпийских путевок", - подчеркнул собеседник ТАСС.

К настоящему времени право выступить на Олимпиаде-2020 гарантировали себе только мужская и женская сборные Японии, которые являются хозяевами соревнований и победителями последних Азиатских игр. На чемпионате Европы в Антверпене будут разыграны по одной олимпийской путевке у мужчин и женщин.

В стыковых играх, которые пройдут в конце октября - начале ноября, будут разыграны по семь последних путевок на ОИ-2020 у мужчин и женщин. Право выступить в стыковых матчах уже завоевали мужские сборные Австралии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Канады, Малайзии, Индии, ЮАР, Франции и Ирландии, а также женские команды Аргентины, Австралии, Германии, Нидерландов, Ирландии, Южной Кореи, Индии, Канады и Испании.