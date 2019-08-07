Белгородский футбольный клуб сыграет против команды колонии Кокорина и Мамаева

ТАСС, 7 августа. Футбольный клуб "Салют Белгород" 10 августа сыграет в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают там наказание. Об этом сообщается на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" .

"10 августа футбольный клуб "Салют Белгород" сыграет с командой "Золотой лев", за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев", - говорится в сообщении.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

В начале июня они были этапированы в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.