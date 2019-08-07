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Лига Европы

Жиго: взаимопонимание в линии обороны ФК "Спартак" необходимо довести до автоматизма

По словам защитника "Спартака", тогда результаты будут лучше
Самуэль Жиго Станислав Красильников/ТАСС
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Самуэль Жиго
© Станислав Красильников/ТАСС

ТУН /Швейцария/, 7 августа. /ТАСС/. Взаимопонимание в защитной линии московского футбольного клуба "Спартак" требует доведения до автоматизма для улучшения результатов команды. Такое мнение журналистам на пресс-конференции в среду перед первым матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна" высказал защитник красно-белых Самуэль Жиго.

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Первый матч между "Туном" и "Спартаком" пройдет 8 августа на "Тун-Арене", начало встречи - 20:00 мск.

"Буду ли я больше проявлять себя в атаке в отсутствии у команды высоких форвардов? Моя главная работа - это игра в защите. Конечно, я даже однажды играл 20 минут в нападении, но в защите у меня получается играть лучше. Взаимопонимание в линии обороны необходимо довести до автоматизма, и тогда результаты будут лучше", - сказал Жиго.

Ответный матч пройдет 15 августа в Москве на "Открытие-Арене" (начало - 19:45 мск).

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