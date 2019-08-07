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Лига чемпионов

"Олимпиакос" в большинстве обыграл "Истанбул" в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

Единственный мяч забил Георгиос Масурас

ТАСС, 7 августа. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" в гостях одержал победу над турецким "Истанбулом" со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Мяч на 53-й минуте забил Георгиос Масурас. Результативной передачей отметился бывший полузащитник московского "Динамо" Матьё Вальбуена. На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Истанбула" Ирфан Кахведжи.

Боснийский полузащитник "Истанбула" Эдин Вишча не реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время (90+2).

Ответный матч пройдет в Греции 13 августа. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с сильнейшим из пары "Краснодар" - "Порту", их первый матч в Краснодаре завершился победой португальской команды со счетом 1:0. Проигравшая команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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