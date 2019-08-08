Эксперт: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ФК "Порту" в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Порту" Тобиас Штилер в эпизоде с игрой рукой в штрафной площади футболиста португальской команды должен был назначить 11-метровый удар. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч проходил в среду в Краснодаре и завершился со счетом 1:0 в пользу "Порту". На 52-й минуте бразильский полузащитник хозяев Вандерсон пытался сделать пас в штрафной площади "Порту", однако мяч попал в руку испанского защитника Ивана Маркано.

"Это был чистый пенальти, - сказал Бартфельд. - Игрок умышленно сыграл рукой, увеличив объем защиты. Такое трактуется как 11-метровый, сейчас пенальти ставят, даже когда руки за спиной находятся".

Специалист согласился с решением главного арбитра о назначении штрафного удара в ворота "Краснодара" на 88-й минуте матча, после которого был забит единственный мяч в игре. "Защитникам нужно быть поумнее, надо убирать ногу, а не оставлять ее на том же самом месте, где она стояла. Зе Луиш (португалец заработал штрафной - прим. ТАСС) почувствовал контакт и упал, поэтому тут спорить с решением арбитра бессмысленно", - добавил Бартфельд.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии (начало - 22:00 мск).