Матч чемпионата России по футболу "Тамбов" - "Краснодар" перенесен на 18 августа

ТАСС, 8 августа. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между клубами "Тамбов" и "Краснодар" перенесена с 17 на 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

"Краснодар" в среду дома уступил "Порту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Португалии 13 августа.

"Российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура "Тамбов" - "Краснодар". Встреча, ранее запланированная на 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прозвучит в 16:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.

"Тамбов" проводит домашние матчи сезона в Саранске на "Мордовия-Арене" из-за того, что домашний стадион клуба не прошел лицензирование.

"Краснодар" после четырех туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России набрав семь очков, "Тамбов" идет на 14-й строчке, в активе клуба три балла.