Майк Тайсон заявил, что подменял мочу для прохождения допинг-тестов

ТАСС, 8 августа. Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил, что использовал мочу своих сыновей и жены, чтобы пройти тестирования на допинг. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

"Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей", - сказал 53-летний Тайсон.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

Его последний поединок датирован 11 июня 2005 года, Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.