Рудых и Дабижа не смогли выйти из группы на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Дарья Рудых и Ксения Дабижа потерпели поражение в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки уступили чешкам Михале Квапиловой и Микаэле Кубичковой со счетом 21:13, 17:21, 10:15. В другом матче группы F голландки Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел обыграли представительниц Германии Карлу Боргер и Юлию Зуде со счетом 22:24, 21:17, 16:14.

Россиянки заняли четвертое место в группе, набрав три очка, и завершили борьбу на турнире. Напрямую в 1/8 финала вышла немецкая пара. Голландки и чешки сыграют в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.