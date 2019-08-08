Россиянки Уколова и Бирлова поборются за выход в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова проиграли в матче третьего тура чемпионата Европы по пляжному волейболу, но продолжат выступление на турнире. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки уступили польской паре в составе Кинги Войтасик и Катажины Коцёлек, матч завершился со счетом 21:17, 21:13 в пользу соперниц российского дуэта. В другом матче группы D спортсменки из Латвии Тина Граудина и Анастасия Кравченкова оказались сильнее швейцарок Лауры Калуори и Дунджи Жерсон (21:16, 20:22, 15:12).

В первом туре россиянки уступили представительницам Латвии, а во втором оказались сильнее Калуори и Дунджи. В турнирной таблице после трех туров лидирует латвийская пара (6 очков), второе место занял польский дуэт (5), третьими стали россиянки (4), замкнула турнирную таблицу швейцарская пара (3). Следующие соперницы Бирловой и Уколовой определятся позднее.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.