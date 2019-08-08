Россияне Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли третий матч подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу и гарантировали себе участие в плей-офф первенства. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне победили поляков Гжегожа Фиялека и Михаля Брыля со счетом 21:18, 21:18.

В первом туре россияне обыграли итальянскую пару, во втором оказались сильнее турецкого дуэта. В турнирной таблице группы D россияне заняли первое место, напрямую выйдя в 1/8 финала. Вторыми стали поляки, третьими - Мурат Гигиноглу и Волкан Гогтепе из Турции. Последнее место заняли итальянцы Тициано Андреатта и Андреа Аббьяти.

Команды, ставшие вторыми и третьими в своих группах, для попадания в 1/8 финала проведут стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.