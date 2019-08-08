Россияне Горбенко и Лихолетов покинули чемпионат Европы по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов потерпели третье поражение подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне проиграли австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту со счетом 16:21, 18:21.

В первом туре россияне уступили итальянской паре Даниэле Лупо и Паоло Николаи, во второй проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену. По итогам группового турнира россияне заняли последнее, четвертое место, набрав три очка.

Групповой этап в мужском турнире завершится позднее в четверг. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.