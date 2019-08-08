"Брага" обыграла "Брондбю" в матче квалификации ЛЕ, забив два мяча в добавленное время

ТАСС, 8 августа. Португальский футбольный клуб "Брага" в гостях одержал победу над датским "Брондбю" со счетом 4:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Два мяча футболисты "Браги" забили в добавленное ко второму тайму время. В составе победителей голами отметились Паулинью (18-я минута), Андре Орта (20), Рикарду Орта (90+2), еще один мяч защитник "Брондбю" Хьёртур Хермансон отправил в собственные ворота (90+5). У проигравших дважды отличился Доминик Кайзер (15, 50).

Ответный матч пройдет в Португалии 15 августа. Сильнейший по итогам двух матчей встретится с победителем противостояния между швейцарским "Туном" и московским "Спартаком".

Результаты других матчей:

"Астана" - (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1;

АЕК (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 1:1;

"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 0:4;

"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:2;

"Университатя" (Румыния) - АЕК (Греция) - 0:2;

"Вентспилс" (Латвия) - "Витория" (Португалия) - 0:3.