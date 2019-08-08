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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россияне Лешуков и Семенов вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

В последнем матче группового этапа они обыграли латвийцев Яниса Смединса и Александра Самойлова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов одержали третью победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне переиграли латвийцев Яниса Смединса и Александра Самойлова со счетом 21:17, 21:18.

В первом матче россияне обыграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера, во втором оказались сильнее сербов Лазаря Коларича и Стефана Басты. После трех туров россияне набрали шесть очков, в активе латвийцев пять очков. Австрийцы с четырьмя очками стали третьими, замкнули турнирную таблицу сербы (три очка). Соперники Лешукова и Семенова по 1/8 финала первенства Европы определятся позднее.

Команды, ставшие вторыми и третьими в своих группах, для попадания в 1/8 финала проведут стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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