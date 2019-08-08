Чемпионат Англии по футболу стартует матчем между "Ливерпулем" и "Норвичем"

ТАСС, 9 августа. Первенство Английской премьер-лиги (АПЛ) начнется в пятницу встречей между "Ливерпулем" и "Норвичем". Фавориты предстоящего чемпионата серьезно изменились в минувшее межсезонье, что может внести дополнительную интригу.

В прошлом сезоне английские клубы прервали испанскую гегемонию в еврокубках. "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский "Тоттенхэм", а "Челси" стал триумфатором Лиги Европы, победив в лондонском дерби "Арсенал". 14 августа "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в матче за Суперкубок Европы.

Английские клубы с размахом провели летнее трансферное окно. Произошло это благодаря средствам, которые команды получают от контракта с телевидением. Второй сезон действует соглашение АПЛ со спутниковым вещателем Sky и телекомпанией BT, согласно которому лига зарабатывает 5,14 млрд фунтов стерлингов (около $6,6 млрд). В этих условиях даже аутсайдеры могут себе позволить многомиллионные трансферы.

На чемпионство и места в Лиге чемпионов, как и последние несколько сезонов, будут претендовать шесть команд - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", а также лондонские "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Именно эти клубы получают наибольшую прибыль от телевидения, что позволяет им тратить крупные суммы на новых игроков.

Ранее "Манчестер Сити" совершал несколько громких приобретений за одно трансферное окно, но сейчас английский гранд перешел к стратегии точечного усиления. Летом состав чемпиона усилили полузащитник испанского "Атлетико" Родри (€70 млн) и крайний защитник итальянского "Ювентуса" Жоау Канселу. "Манчестер Юнайтед" потратил значительно больше своего принципиального соперника - на игрока "Лестера" Харри Магуайра ушло €87 млн, что сделало его самым дорогим защитником в истории. Также оборону укрепил молодой талант из "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака, а покинул команду форвард Ромелу Лукаку, перешедший в итальянский "Интер".

Изменения коснулись и "Челси", главным тренером которого стал бывший полузащитник клуба Фрэнк Лэмпард. Молодому специалисту придется строить игру без главной звезды последних сезонов Эдена Азара, ушедшего в мадридский "Реал" за €100 млн, и лидера обороны Давида Луиса, отправившегося в "Арсенал". Приобретений у "Челси" всего два - выкупленный у все того же "Реала" полузащитник Матео Ковачич и хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич.

"Ливерпуль" делает ставку на проверенных бойцов

Очередное непопадание в Лигу чемпионов вынудило владельцев "Арсенала" пойти на внушительные траты. Команда Унаи Эмери получила усиление в лице форварда французского "Лилля" Николя Пепе, арендованного у "Реала" полузащитника Дани Себальоса, защитника французского "Сент-Этьена" Вильяма Салибы и крайнего защитника шотландского "Селтика" Кирана Тирни. Однако самый знаковый переход произошел уже после официального закрытия трансферного окна, когда стало известно, что игроком "Арсенала" будет уже упомянутый Луис.

Сдержанный в последнее время в покупках "Тоттенхэм" существенно потратился на усиление состава. Чтобы повторить успех в Лиге чемпионов и поспорить за место в тройке национального первенства, лондонский клуб усилился полузащитником испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо и хавбеком "Фулхэма" Райаном Сессеньоном, способным закрыть сразу несколько позиций на поле.

После успеха в прошлом сезоне "Ливерпуль" не стал проявлять чрезмерную активность на трансферном рынке. Клуб сконцентрировался на сохранении боеспособного состава, поэтому в новый чемпионат команда Юргена Клоппа входит с сыгранным коллективом, тон в котором снова будут задавать вратарь Алиссон, защитник Вирджил ван Дайк и нападающий Мохаммед Салах.

Крупные трансферы совершили и другие клубы АПЛ, среди которых выделяется "Эвертон". Вторая команда из Ливерпуля приобрела у "Ювентуса" молодого нападающего Мойзе Кина, полузащитника "Манчестер Сити" Фабиана Делфа и опорного полузащитника немецкого "Майнца" Жана-Филиппа Гбамена. Также был выкуплен у "Барселоны" игрок центра поля Андре Гомеш, а защитник французского "Монако" Джибриль Сидибе перешел в "Эвертон" на правах аренды. Крупные покупки совершил и недавний триумфатор АПЛ "Лестер", выкупив у все того же "Монако" права на полузащитника Юри Тилеманса, а также приобретя игрока итальянской "Сампдории" Денниса Прата и форварда "Ньюкасла" Айосе Переса.

Новичками премьер-лиги стали "Астон Вилла", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед". В АПЛ сезона-2019/20 выступят 20 команд. Это "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (Лондон), "Ливерпуль", "Челси" (Лондон), "Арсенал" (Лондон), "Бернли", "Эвертон" (Ливерпуль), "Лестер", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" (Лондон), "Борнмут", "Вест Хэм" (Лондон), "Уотфорд", "Брайтон" (Брайтон), "Астон Вилла", Саутгемптон", "Вулверхэмптон", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед".

Первый трофей сезона был разыгран в прошлое воскресенье, когда в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" (1:1, 5:4 - по пенальти). В предстоящем сезоне вновь будут разыграны четыре путевки в групповую стадию Лиги чемпионов. В Лиге Европы выступят обладатели Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также команда, занявшая пятое место в турнирной таблице.