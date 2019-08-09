Олимпийскую деревню построят в Югре для проведения Шахматной олимпиады в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Олимпийскую деревню возведут в Ханты-Мансийске для проведения Всемирной шахматной олимпиады. На одной площадке к июлю 2020 года появятся спортивный комплекс, два 25-этажных дома, здание для питания спортсменов и экспоцентр, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

В конце мая Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали к маю 2020 года возвести в Ханты-Мансийске рядом с Центром развития теннисного спорта универсальный спортивный комплекс для проведения Всемирной шахматной олимпиады. Его стоимость - более 1 млрд рублей. Ожидается, что на турнир приедут около 2 тыс. участников из 190 стран.

"Возведение данного спортивного комплекса продолжится, но по пожеланию Международной шахматной федерации (FIDE) мы построим Олимпийскую деревню и расположим все объекты для турнира компактно в другом месте города. В ней будут созданы два 25-этажных дома, под проживание участников, которые после окончания соревнований останутся для студентов и работников социальной сферы, двойник универсального спортивного комплекса, возводящегося возле Центра развития теннисного спорта. Также там появятся здание под питание 2 тыс. участников и экспоцентр, где пройдут различные деловые встречи", - сказал Артамонов.

По его словам, возведение Олимпийской деревни должно завершиться летом 2020 года. "Объекты все будут сданы к июлю 2020 года, уже начались работы по их строительству. Опасений по поводу возведения у нас нет, ожидаем, что все будет построено в срок, например, два дома будут строиться по быстровозводимой технологии. Удобно, когда все это в одном месте, поскольку так всегда делается, изначально надо было так делать, но почему-то [ранее] было принято иное решение", - пояснил директор департамента.

Точную стоимость объектов он озвучить не смог, сообщив, что ориентировочная стоимость двух 25-этажных домом составит около 2,5 млрд рублей, а спортивного комплекса - более 1 млрд рублей.

Собеседник агентства добавил, что все работы ведутся в рамках благоустройства Ханты-Мансийска и после Шахматной олимпиады останутся для нужд города. "Это хорошее наследие для муниципалитета", - добавил Артамонов.

О спортивном комплексе

По данным региональных властей, площадь универсального спортивного комплекса составит 13 тыс. кв. метров. Сооружение предполагается использовать для проведения соревнований международного уровня. Оно рассчитано на 500 зрительских мест и будет включать в себя площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, теннисом, бадминтоном, художественной гимнастикой, спортивной акробатикой. Также спорткомплекс планируется использовать для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций.

В здании будут располагаться административно-бытовые, технические помещения для спортсменов и тренеров, медицинский блок, допинг-контроль, буфет, помещения для средств массовой информации, пресс-конференций, комментаторов.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины. В августе 2020 года в Ханты-Мансийске соревнования пройдут во второй раз. Предварять их будет Кубок мира, который пройдет с 9 сентября по 2 октября, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран.