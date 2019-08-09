Красильников и Стояновский не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в матче 1/8 финала на чемпионате Европы по пляжному волейболу и завершили борьбу в соревновании. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Российские спортсмены уступили австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Приштауцу со счетом 13:21, 19:21. В четвертьфинале турнира австрийцы встретятся с победителями встречи между чехами Ондреем Перусицем и Давидом Швейнером и итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой, которая пройдет позднее в пятницу.

В мужской части соревнований продолжают выступление российские дуэты Никита Лямин / Тарас Мыськив, которые сыграют против поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка, и Илья Лешуков / Константин Семенов, который встретятся с голландцами Стефеном ван де Велде и Кристианом Варенхорстом. Обе встречи пройдут позднее в пятницу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.