Сергей Белых назначен генеральным директором клуба КХЛ "Авангард"

ТАСС, 9 августа. Сергей Белых стал первым генеральным директором омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее в омском клубе отсутствовала должность генерального директора. Отмечается, что в обязанности 37-летнего функционера будет входить текущее руководство операционной деятельностью клуба.

"Прошлый сезон показал, что "Авангард" вернулся в элиту отечественного хоккея. Нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать развитие, закрепив успехи прошлого сезона по доверенным мне направлениям - в особенности коммерческом. Тем более что условия, а также преданные своему делу люди в клубе есть. В "Авангарде" все максимально мотивированы на работу и на результат, а это является прочным фундаментом для новых побед", - сказал Белых.

Белых ранее являлся руководителем в частных коммерческих предприятиях, начальником отдела контроллинга "Газпром нефти", начальником управления планирования и контроля, начальником управления бизнес-планирования и анализа эффективности деятельности, а также руководителем центра анализа и управления данными организации.