Россияне Лямин и Мыськив не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив потерпели поражение в матче 1/8 финала на чемпионате Европы по пляжному волейболу и завершили борьбу в соревновании. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Российские спортсмены уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счетом 17:21, 20:22. В четвертьфинале польская пара встретится с голландцами Александром Брауэром и Робертом Меувсеном.

В мужской части соревнований продолжает выступление российский дуэт Илья Лешуков/Константин Семенов, который сыграет с голландцами Стефеном ван де Велде и Кристианом Варенхорстом. Встреча пройдет позднее в пятницу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд соревнования составляет €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.