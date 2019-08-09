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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россияне Лешуков и Семенов вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

В 1/8 финала она обыграли голландцев Стефена ван де Велда и Кристиана Варенхорста

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов победили в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу и вышли в следующий раунд турнира. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне обыграли голландцев Стефена ван де Велда и Кристиана Варенхорста со счетом 14:21, 21:13, 15:12. В следующем раунде они встретятся с итальянцами Даниэле Лупо и Паоло Николаи.

На групповой стадии россияне обыграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера, сербов Лазаря Коларича и Стефана Басту и латвийцев Яниса Смединса и Александра Самойлова. Ранее в пятницу чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив потерпели поражения в матчах 1/8 финала.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Лучшим результатом российских волейболистов на первенстве Европы являются серебряные медали, которые завоевали Красильников и Константин Семенов в 2016 году. У женщин лучший результат показали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, ставшие серебряными призерами в 2015 году.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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