Определились полуфинальные пары женского чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Швейцарский дуэт Йоана Хайдрих и Аноук Верж-Депре выиграл у чешек Михалы Квапиловой и Микаэлы Кубичковой в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Швейцарки победили со счетом 21:15, 18:21, 15:13.

В других матчах четвертьфинала польский дуэт в составе Кинги Войтасик и Катажины Коцёлек победил голландок Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел (16:21, 21:16, 15:11), спортсменки из Латвии Тина Граудина и Анастасия Кравченкова оказались сильнее немок Юлии Зюде и Шанталь Лабуре (21:16, 17:21, 15:10), а испанки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо обыграли представительниц Италии Марту Менегатти и Викторию Орси (22:20, 25:27, 15:11). Российские пары не сумели пробиться в 1/4 финала.

В полуфинальных матчах Фернандес и Бакерисо встретятся с Граудиной и Кравченковой, а Войтасик и Коцёлек сыграют с Хайдрих и Верж-Депре. Обе встречи пройдут в субботу.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа.