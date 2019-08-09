Российские баскетболисты обыграли итальянцев на товарищеском турнире в Италии

ТАСС, 10 августа. Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Италии со счетом 72:70 в матче товарищеского турнира, который проходит в итальянской Вероне.

Ранее в четверг россияне обыграли команду Венесуэлы (69:54). В заключительном матче сборная России встретится с командой Сенегала, встреча пройдет в субботу.

В товарищеском турнире в Вероне принимают участие четыре команды - Италии, Венесуэлы, России и Сенегала. По ходу турнира каждая команда встречается с каждой, победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков по итогам трех встреч.

Турнир является подготовительным для сборной России к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.