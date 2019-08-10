"Торпедо" одержало вторую победу подряд в первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 10 августа. Московское "Торпедо" в гостях со счетом 1:0 обыграло владивостокский "Луч" в матче седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч в игре забил Максим Шоркин (82-я минута). Для московской команды эта победа стала второй подряд и пятой в сезоне.

Команды провели девятый очный матч в официальных соревнованиях, на счету "Торпедо" шесть побед, "Луча" - две, еще одна встреча завершилась вничью.

В другом матче игрового дня московское "Чертаново" со счетом 0:0 в гостях сыграло вничью с командой "СКА-Хабаровск".

В турнирной таблице "Торпедо" вышло на первую строчку, набрав 16 очков и опережая "Чертаново", которое идет на втором месте, на одно очко. У идущих на третьем месте подмосковных "Химок", в активе которых 14 очков, матч в запасе. "Луч" с восемью очками занимает 10-е место. В следующем туре "Торпедо" сыграет на домашнем стадионе против курского "Авангарда" 14 августа, "Луч" в этот же день примет "Чайку" из Ростовской области.