Кантор и Лосяк из Польши вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польские спортсмены Петр Кантор и Бартош Лосяк вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В четвертьфинале они обыграли спортсменов из Нидерландов Александра Брауэра и Роберта Меувсена со счетом 18:21, 21:17, 15:11. В субботу позднее пройдут еще три четвертьфинала. В одном из них российская пара в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова сыграет против итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николая (начало - 17:00 мск).

Полуфиналы турнира, финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Прошлогодними победительницами чемпионата являются норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сорум. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.