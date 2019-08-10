Кузнецов и Шлейхер завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду

ТАСС, 10 августа. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали первыми в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

По итогам шести прыжков россияне показали результат 435,69 балла. Второе место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (398,64), третье - британцы Энтони Хардинг и Джордан Холден (387,60).

29-летний Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также в его активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награды на чемпионатах мира по водным видам спорта, три золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы по водным видам спорта. Кузнецов выиграл трижды первенствовал на Универсиадах, в том числе дважды на Универсиаде в Казани в 2013 году.

На счету 21-летнего Шлейхера одна серебряная и три бронзовые награды европейских первенств по водным видам спорта. В его активе золото и серебро Европейских игр 2015 года.

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2-3-2), третье - сборная Украины (2-2-0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.