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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Лешуков и Семенов вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россияне обыграли итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи - 21:17, 22:20

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов победили итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи в матче четвертьфинала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне одержали победу со счетом 21:17, 22:20. В полуфинале они сыграют с австрийцами Мартином Эрмакорой и Морицем Приштауц-Тельсниггом , которые в четвертьфинале оказались сильнее чехов Ондрея Перусца и Дэвида Швайнера (23:21, 21:18).

Полуфиналы турнира, финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье. Остальные российские пары в мужских и женских соревнованиях уже завершили борьбу на турнире.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Лучшим результатом российских волейболистов на первенстве Европы являются серебряные медали, которые завоевали Вячеслав Красильников и Семенов в 2016 году. У женщин лучший результат показали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, ставшие серебряными призерами в 2015 году.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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